Nesten ein av fire vil halde barna heime frå barnehagen

64 prosent av dei spurde svarer ja på spørsmålet om dei vil sende barna sine tilbake i barnehagen når dei opnar igjen over helga. 24 prosent av dei spurde svarer nei, medan 13 prosent er usikre, viser undersøkinga som er gjort av Norsk koronabarometer frå Opinion for NRK.

– Dette betyr at færre enn to av tre vil sende barna tilbake til barnehagen. Dei er ein klar tendens til at stadig fleire seier dei ikkje kjem til å sende barna tilbake i barnehagen, seier seniorrådgivar og partnar i Opinion, Trude Claussen.

Ho fortel at spørsmålet er stilt til eit representativt utval av innbyggarane i Noreg med over 1.800 intervju i løpet av fire dagar frå og med tysdag 14. april.

Barnelege og tidlegare barneombod Anne Lindboe, som no er direktør i Private barnehagers landsforbund, er glad for at barna no kjem tilbake til barnehagane.

– Barnehagen er ein god stad å vere, og det er spesielt viktig for dei sårbare barna. Og det er heilt trygt, seier Lindboe til NRK.

