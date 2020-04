SV vil tillate eggdonasjon

innenriks

Frp og Arbeidarpartiet har tidlegare varsla at dei vil gå inn for eggdonasjon, og saman kan dei tre partia sikre fleirtal i Stortinget for ei slik endring i bioteknologilova.

– SV vil opne opp for altruistisk eggdonasjon som kan gi fleire kvinner og par moglegheita til å få eigne barn, men vi vil samtidig sikre at eggdonasjon aldri må gå på kostnad av kontrollen kvinner har over eigen kropp. Å donere egg må vere ei ideell handling, seier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson.

SV har i vår hatt ein intern diskusjon om nivået på kompensasjon. Han må ikkje vere så høg at han er ein motiverande faktor i seg sjølv, samtidig som kvinner må bli kompenserte for ulempene det fører med seg.

Framstegspartiet har tidlegare foreslått at eggdonorar skal få ein sum på mellom 7.000 og 12.000 kroner.

SV har ikkje landa på nokon konkret sum, men seier at dette er gjenstand for behandling i helse- og omsorgskomiteen.

