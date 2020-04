Ropstad ber folk varsle om barn som har det vondt

innenriks

– Dei færraste av oss er ekspertar. Men dei aller, aller fleste kan stole på magekjensla si, sa KrF-leiaren då han tala til KrF-landsstyret fredag.

– Om du no sit med ein klump i magen eller blir liggjande i kveld og tenkje på eit barn eller ein familie du trur kan trenge hjelp, lov meg at dei tankane blir med deg inn i neste dag. Og at tankane blir til handling, seier Ropstad.

Digital varsling

Fredag kunngjorde han at regjeringa no lanserer ei digital løysing for å enkelt sende inn bekymringsmeldingar til barnevernet. Løysinga skal gjere det enklare å seie ifrå og skal bidra til at barn som har det vanskeleg, kan få hjelp raskare, ifølgje barneministeren.

– Eg veit kor lett det er å tenkje at barnet ville vore fanga opp av andre dersom det var grunn til bekymring. Det er naturleg å tenkje sånn. Men det er nesten alltid feil, slår Ropstad fast.

– Dessutan er det alltid betre at fleire gjer noko for eit barn, enn at ingen gjer noko. For det verste vi kan gjere, er å ikkje gjere noko, seier han.

– Lov å kjenne på uro

KrF-leiaren erkjenner òg at det er dystre tider i Noreg.

– Eg skal vere den første til å seie at det er lov å kjenne på uro. Alle som har sett TV-bilete frå Italia, Spania og New York, veit at dette er skummelt, seier han.

Samtidig er han klar på at den strategien regjeringa har valt for å slå ned koronaviruset, med omfattande og inngripande tiltak, er eit verdival.

– Strategien til regjeringa går ut på å slå ring rundt dei mest utsette og sårbare. Dei som kan bli alvorleg sjuke av korona, treng at fellesskapen gjer det vi kan for å ikkje spreie smitten. Responsen vår er eit verdival, seier Ropstad.

