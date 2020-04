innenriks

Justisminister Monica Mæland (H) sa på pressekonferansen til regjeringa fredag at talet for ordensforstyrringar viser at folk oppfører seg, men at det er urovekkjande at seksuallovbrot ikkje blir melde.

– Eg oppmodar alle til å ta ein telefon til dei dei kjenner som ikkje har det så bra, sa statsråden.

