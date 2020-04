Ny langtidsplan: To punkt uroar forsvarssjefen

innenriks

– Eg hadde ei forventning om ei raskare og større opptrapping på personellsida. Forslaget skaper nokre utfordringar og uroer vi må finne løysingar på, seier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NTB.

I langtidsplanen til regjeringa blir talet på årsverk auka med 2.500 innan 2028, medan talet vernepliktige blir auka med 3.700 fram til 2028. Det er fleire tusen færre enn forsvarssjefen bad om, noko som tvingar fram harde prioriteringar og reduserte ambisjonar.

– Å velje noko ute vil nødvendigvis bidra til å svekkje beredskapen heime, seier Bruun-Hanssen.

Det andre som uroar han med planen, er at innkjøp av langtrekkande luftvern blir utsett.

– Det gjer at vi får ein periode der vi er meir sårbare, særleg knytt til luftbasane våre, der vi skal operere jagarfly frå, seier admiralen.

Trongare budsjett

Planen legg opp til ein budsjettauke på to milliardar kroner i året over åtte år, med eit realnivå som ligg 16,5 milliardar kroner høgare i 2028 enn i år.

Det tyder i realiteten at regjeringa dei neste åra vil prioritere forsvar endå sterkare opp mot andre budsjettområde – sjølv om det økonomiske handlingsrommet blir trongare i åra som kjem, ifølgje statsminister Erna Solberg (H).

Ho forklarer gapet mellom rådet frå forsvarssjefen og regjeringsplanen med at rådet strekkjer seg heilt fram til 2040, og med økonomiske avgrensingar.

– Det farlegaste for Forsvaret er ein overambisiøs struktur som ikkje blir finansiert, seier Solberg til NTB.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser at han har overhøyrt rådet frå forsvarssjefen:

– Vi legg fram ein langtidsplan som er i balanse når det gjeld personell, kapasitet og økonomi, seier han til NTB.

Nye helikopter og stridsvogner

Behovet for helikopterkapasitet i Hæren, spesielt i nord, har vore mykje diskuterte. Regjeringa lovar at det frå 2024 skal skaffast helikopter til spesialstyrkane, men at desse òg skal kunne nyttast av Hæren.

Regjeringa varslar at Brigade Nord skal styrkjast til å bli ein mekanisert brigade med fire bataljonar, med tyngdepunkt i indre Troms.

Sjøforsvaret må fram mot 2028 bu seg på at dagens materiell må gjere nytta. Regjeringa foreslår å forlengje levetida til dei eldre ubåtane i Ula-klassen fram mot at nye ubåtar kjem først på 2030-talet.

Dei fire fregattane skal «driftsoppdaterast», og både mineryddarane og korvettane får forlengd levetid. Som kjent mista Noreg ein fregatt då KNM Helge Ingstad havarerte i 2018, og det vil ikkje bli kjøpt inn nokon ny fregatt for å erstatte denne.

I staden vil regjeringa gå i gang med ein ny fartøystruktur for Sjøforsvaret, eit arbeid som skal vere sluttført fram mot 2024.

– Skandale

Langtidsplanen går no til Stortinget, der regjeringa vil trenge støtte frå opposisjonen for å få han vedteken.

– Det er ein skandale at Hæren ikkje får helikopter, og stridsvogner må skaffast no, krev Sps Liv Signe Navarsete.

Det skal investerast i nye stridsvogner frå 2025.

Navarsete vil òg auke bemanninga «langt meir og raskare» enn regjeringa legg opp til – og får støtte frå Aps Anniken Huitfeldt. Forsvaret risikerer å bli for lite til å ta vare på behovet i dagens tryggingspolitiske situasjon, fryktar ho ifølgje VG.

SV-leiar Audun Lysbakken meiner pengelovnadene frå regjeringa delvis blir etne opp av innsparingskrav på totalt to milliardar kroner dei neste fire åra.