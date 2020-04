No kan «tullemålet» frå Nato vere innan rekkjevidd

innenriks

– Dette er eit godt døme på kor vanskelege sånne prosentmål er, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

Han kan no kome i den absurde situasjonen at Noreg kryp nærare Nato-målet om pengebruk, utan at det blir løyvd éi krone ekstra til forsvar.

Fredag legg han fram regjeringsforslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. Langtidsplanen vil fastsetje ramma for pengebruken fram til 2024.

Nato-målet er at alle allierte skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Men no viser prognosane at BNP ligg an til å krympe.

– Du kan risikere at du nærmar deg 2 prosent, berre fordi BNP går ned, konstaterer forsvarsministeren.

Koronakrisa fører til BNP-fall

I dag ligg forsvarsbudsjettet i Noreg på 1,8 prosent av BNP.

Den siste årsrapporten frå Nato viser at vi må leggje drygt 7 milliardar kroner meir på bordet for å nå 2 prosent.

Men det er med dagens BNP.

Samtidig viser ferske prognosar frå Det internasjonale pengefondet (IMF) at koronakrisa kan føre til eit fall i norsk BNP på heile 6,3 prosent i år.

Eit slikt fall kan ifølgje NTBs utrekningar løfte forsvarsdelen til over 1,9 prosent av BNP, føresett at forsvarsbudsjettet ikkje blir kutta.

«Prosentmål er tull»

Statsminister Erna Solberg (H) har tidlegare sagt at ho tykkjer «prosentmål er tull».

Ho var sjølv med på å vedta pengemålet på Nato-toppmøtet i Wales i 2014. Men i eit intervju med Forsvarets forum året etter gjorde ho det klart at det ikkje er prosentsatsen som er viktig, men kva pengane blir brukte til.

Bakke-Jensen er samd.

– Ja, viss du i utgangspunktet seier deg nøgd med å nå prosentmålet, uavhengig av om du byggjer god forsvarsevne og investerer i dei kapasitetane du treng, så er det heilt rett, seier han.

Poenget med prosentmålet var å få dei allierte til å byrje å investere i forsvar att etter mange år med kutt, påpeikar han.

– Til det har dette målet vore veldig godt eigna. Men å drive med prikkskyting etter eit sånt mål, det er nesten håplaust.

Kjend problemstilling

Problemstillinga er ikkje ny. I Nato-kretsar blir det til dømes løfta ofte fram at det nettopp var eit markant fall i BNP som gjorde det mogleg for Hellas å bli eitt av dei første landa som nådde 2 prosent.

Motsett veg kan sterk økonomisk vekst gjere målet meir krevjande å nå.

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato har for sin del påpeika at koronakrisa òg kan få konsekvensar for budsjetta. Men det er for tidleg å seie noko sikkert, og alt kjem an på kor lenge viruskrisa varer, meiner han.

– Samtidig har vi sett at investeringar i forsvarsevne ikkje berre er viktig for å møte militære truslar, men også ekstremt til hjelp for å møte ei helsekrise, sa Stoltenberg til pressa i Brussel denne veka.

Ny langtidsplan

Forslaget til ny langtidsplan blir presentert fredag klokka 12.

Den nye planen dekkjer perioden 2021–2024, og Bakke-Jensen har sagt at koronakrisa ikkje har ført til justeringar i planen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har i forkant kome med klare råd til regjeringa om å auke pengebruken så mykje at toprosentsmålet ville vorte oppfylt òg med normal økonomisk vekst.

(©NPK)