Nesten 12.000 elg, hjort og rådyr påkøyrde i trafikken i fjor

Dei førebelse tala frå Hjorteviltregisteret viser at delen dyr som vart registrert døde etter påkøyrsler var høgast blant rådyr med 69 prosent, medan tilsvarande tal for hjort var 54 prosent og for elg 45 prosent.

– Det er viktig at alle påkøyrsler blir registrerte, også hendingar der dyret ikkje er drepe. Dette bidreg med nyttige data for å kunne kartleggje kva vegstrekningar som er mest utsette for ulykker, og der det kan vurderast å setje inn tiltak for å redusere talet på samanstøytar mellom motorkøyretøy og vilt, seier forskar Christer Moe Rolandsen i Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Ifølgje ein rapport frå NINA auka risikoen for at elg og hjort skal bli påkøyrd jo større del det er av skog- og jordbruksareal rundt punktet der påkøyrsla skjedde, medan delen bygt areal er ein viktigare påverknadsfaktor for påkøyrsler av rådyr, som er meir stadbundne og tenderer til å opphalde seg nærare menneske for å utnytte matressursar enn dei andre artane gjer.

