Krev legeerklæring for omsorgspengar

innenriks

Barnehagane og skulane skal opnast delvis frå 20. og 27. april med nødvendige smitteverntiltak på plass. Det kan likevel vere nokre barn som bør haldast heilt eller delvis heime i ein periode av særlege smittevernomsyn.

Det kan til dømes vere at barnet har ein kronisk sjukdom som gjer at det er særleg sårbart. I slike tilfelle skal foreldra framleis få omsorgspengar.

– Vi vil krevje legeerklæring for at desse foreldra skal få utløyst omsorgspengar. Dette gjer vi for at det ikkje er opp til foreldra å vurdere om barna er særleg utsette. Det må ein lege gjere, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det kan òg vere situasjonar der faren for smitte til ein ekstra utsett vaksenperson i hushaldet kan gjere at barna bør vere heime i ein periode. Dette vil òg kunne utløyse omsorgspengar, men òg då med krav om legeerklæring.

– Vi oppmodar framleis folk til å vere fleksible og bruke til dømes heimekontor der det er mogleg. Samtidig er det viktig at desse gruppene òg har god dialog med både arbeidsgivar, skule, barnehage og fastlege, seier Røe Isaksen.

Sidan situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er talet på dagar med rett til omsorgspengar dobla for 2020. No blir denne retten utvida ytterlegare ved særlege smittevernomsyn. I desse tilfella skal foreldra sikrast omsorgspengar så lenge barnet ikkje kan gå i barnehage eller på skule.

