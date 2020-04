Kraftig auke i soning med fotlenkje

innenriks

I alt 405 personar gjennomfører no straff med elektronisk fotlenkje heime hos seg sjølv. Det er 94 fleire enn for ein månad sidan. Samtidig er det planar om at endå fleire vil gå over til heimesoning den neste tida.

Auken kjem etter regelendringa i mars, som gjer at fengselsstraffer opp til seks månader, eller dei seks siste månader av ei lengre fengselsstraff, kan sonast i heimen til den domfelte med fotlenkje. Tidlegare var denne grensa på fire månader.

– Koronaepidemien er ei stor utfordring både for dei domfelte og for tilsette i Kriminalomsorga. Skal Kriminalomsorga kunne bidra best mogleg til å hindre smitte, så treng vi å kunne bruke fleire tiltak. Å få fleire innsette over på soning med fotlenkje og samtidig forenkle regelverket for gjennomføringa av denne forma for straff er eitt av tiltaka, seier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet.

(©NPK)