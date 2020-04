Kraftig auke i import av medisinar

innenriks

I veke 12, 13 og 14 vart det importert medisinar og farmasøytiske produkt for rundt 590 millionar kroner per veke, noko som er nesten 150 millionar meir enn i tilsvarande veker i fjor, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Importen av medisinar i veke 15 – sjølve påskeveka – sokk også i år, men er likevel betrakteleg høgare enn snittet for vekene føre påska i 2019.

Den vekevise statistikken over totalimporten av varer i påskeveka, viser at importverdien gjekk ned med over ein tredel frå veka før. Samtidig var importnivået 11 prosent høgare enn i påskeveka i fjor. Sterkast fall hadde importen av maskiner og transportmiddel.

Eksportverdien gjekk ned med nesten 30 prosent frå veke 14 til 15. Lågare eksport av fisk, maskiner, kjemiske produkt og raffinerte petroleumsprodukt trekte totalen ned. Likevel var eksporten 22 prosent høgare samanlikna med påskeveka i fjor.

