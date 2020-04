Kontantstøtte for norske bedrifter er klar

innenriks

Sjølve søknadsportalen, Kompensasjonsordning.no, opnar laurdag, og det er bedriftene som vart pålagt å stenge av styresmaktene av smittevernomsyn som får søkje først, opplyser Finansdepartementet. Andre føretak med betydeleg inntektstap kan søkje frå og med måndag 20. april.

Føremålet med ordninga er å unngå unødvendige konkursar og oppseiingar. Regjeringa legg vekt på at løysinga skal vere enkel og effektiv slik at pengane kjem raskt ut.

– Dei fleste søknadene vil bli behandla automatisk. Dermed vil mange av føretaka ha pengane på konto allereie få dagar etter at dei har sendt søknaden, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

I tråd med EØS

Noreg sende eit formelt varsel til ESA fredag formiddag, og same kveld kom klarsignalet. Dermed er det fastslått at ordninga ikkje bryt med EØS-reglane om statsstøtte til bedrifter.

– Etter tett dialog med norske styresmakter har ESA fredag godkjent ei tilskotsordning for næringslivet, inkludert sivilsamfunnsorganisasjonar som driv skattbar økonomisk verksemd, seier president for EØS-tilsynet ESA Bente Angell-Hansen i ei pressemelding.

Ordninga opnar for å dekke opptil 80 prosent av dei faste utgiftene til bedrifter som mistar minst 30 prosent av omsetninga. Bedrifter som blir tvangsstengde av styresmaktene, kan få dekt 90 prosent av utgiftene.

Det er sett eit minstebeløp for støtteordninga, slik at støtte som blir berekna til mindre enn 5.000 kroner ikkje blir betalt ut.

Det er unngåelege, faste kostnader som blir erstatta, slik som husleige, straum, renovasjon, forsikring og leige av maskiner.

Åtvarar om kø

Skatteetaten har ansvar for å forvalte ordninga.

– Det er fleire forhold føretaka sjølv må finne ut av før dei sender søknaden. Bruk tid på å sjekke kriterium, snakk gjerne med ein rekneskapsførar dersom det er behov for hjelp eller nytt deg av informasjonen som er tilgjengeleg på kompensasjonsordning.no, seier skattedirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Han opplyser at det er oppretta eit eige telefonnummer for dei som treng hjelp med søknaden.

Skatteetaten ventar kø i periodar når ordninga startar opp, sjølv om portalen skal tole stor pågang.

– Viss du ikkje kjem inn i løysinga med ein gong, rår vi deg til å prøve igjen litt seinare, seier Holte.

Styresmaktene varslar at dei vil kontrollere at ordninga ikkje blir misbrukt. Det skjer på grunnlag av analysar og tips, opplyser skattedirektøren. Etaten hans vil samarbeide med både Økokrim, bankane og A-krimsentera som er eit samarbeid mellom politiet og andre etatar for å kjempe mot arbeidslivskriminalitet.

Misbruk og svindel kan føre til krav om tilbakebetaling og sanksjonar.

Styresmaktene vil opplyse om kven som får støtte, kor mykje dei får og utrekningsgrunnlaget, ifølgje Finansdepartementet.

Stortinget har godkjent ordninga. Delar av opposisjonen har kravd at dei som søkar støtte, ikkje skal få lov å betale ut utbytte og bonus, men regjeringa nøyer seg med å oppmode bedriftene til å utvise moderasjon

Regjeringa har tidlegare sagt at søknadsportalen skulle vere klar 17. april. Finans Norge har, i samarbeid med det felles infrastrukturselskapet til bankane, Bits, bidrege med å utvikle den heilautomatiserte ordninga.