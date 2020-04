Kommunar kan ikkje forlengje hytteforbodet på eiga hand

innenriks

– Kommunar har ikkje heimel til å innføre hytteforbod lokalt, så eg forventar at fylkesmannen i det gjeldande fylket ser på det vedtaket, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Frå måndag 20. april blir hytteforbodet oppheva. Det betyr at det ikkje lenger er straffbart å overnatte på hytta, men rådet om å «unngå unødvendige fritidsreiser» står ved lag, understrekar han.

Likevel er det mange kommunar som no fryktar at hyttefolket skal ta med seg smitte frå Oslo og austlandsområdet til område der det er lite smitte frå før.

I Risør i Agder ville ordførar Per Kristian Lunden (Ap) gi hyttefolket eigne restriksjonar, som å halde seg unna butikkar og spisestader. Men han fekk såpass mykje pepar av det lokale næringslivet at han valde å snu, ifølgje NRK.

Redd mange nyttar sjansen

Vinje kommune i Vestfold og Telemark har likevel gått endå lenger. Dei har vedteke å forlengje hytteforbodet lokalt med ei veke.

– Vi er redd mange vil nytte sjansen når det nasjonale hytteforbodet blir oppheva 20. april for å dra og sjå til hytta og bruke den siste skihelga i påskefjellet, sa ordførar Jon Rikard Kleven (Sp) til NRK onsdag.

Kommunen har skrive ut eit forbod mot opphald på fritidseigedom for folk som bur utanfor kommunen, i tillegg til karantene for folk frå Oslo og Viken. Det er gjort med tilvising til smittevernlova og rettleiaren til regjeringa om lokale karantenereglar frå 29. mars, og varsla at det vil bli forlengt fram til midnatt 26. april.

– Å flytte mange menneske frå det mest belasta området for smitte til rundt om i landet, er etter meininga mi dårleg smittevernarbeid, konstaterte kommuneoverlege Marius Opsahl til Vinje kommunestyre, ifølgje Vest-Telemark Blad.

– Kommunane har full fridom til å gi råd og tilrådingar til hyttebefolkninga si. Men dei har ikkje heimel i smittevernlova til å innføre eit hytteforbod, konstaterer Høie.

Råd, ikkje forbod

Statsråden meiner det er enkelt å forstå kva råd og reglar som gjeld, no som hytteforbodet blir oppheva.

Du kan ikkje lenger straffast for å overnatte på hytta, påpeikar han. Men reiserådet gjeld framleis:

– Det betyr at unødvendige fritidsreiser utanfor eigen bu- og arbeidsregion, det bør ein unngå, seier Høie.

Han presiserer at hytteforbodet vart innført før påske for å unngå overbelastning av helsevesenet i hyttekommunane. Det er noko anna med tilrådinga om å unngå unødvendige fritidsreiser. Rådet er å unngå slike reiser utanfor eigen «bu- og arbeidsregion», som er område definerte av Transportøkonomisk institutt.

– Du må bruke hovudet sjølv og tenkje gjennom kva som er hensikta med den tilrådinga. Hensikta er å unngå smittespreiing, påpeikar han.

Han oppmodar hytteeigarar til å lytte til råd dei måtte få frå vertskommunane.

– Viss kommunen seier «ver så snill, ikkje kom», då må ein ta omsyn til det. Du må tenkje gjennom om behovet ditt for å vere på hytta er så viktig og nyttig at det er viktigare enn rådet du får frå kommunen, seier Høie.

