Kiwi inviterer til priskrig – Coop reagerer sterkt

– Vi meiner at det er umoralsk å ikkje bidra til lågare prisar når det er så mange permitterte og folk utan jobb. Oppgåva vår er å skaffe billegare varer, seier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy i eit intervju med Dagens Næringsliv.

Ifølgje han kuttar Kiwi no prisane på 200 varer med 20 prosent dei neste åtte vekene. Kuttet er rekna til å koste 200 millionar kroner og kjem etter at Kiwi dei siste vekene har hatt ein vekst på 15 prosent.

Coop: – Det er på grensa

Konkurrenten Coop reagerer og meiner Kiwi no går ut og inviterer til priskrig.

– Vi ville aldri brukt krisa til å fremje oss sjølv, så måten Kiwi kommuniserer denne priskampanjen på, reagerer vi på. Det er på grensa og kanskje over, seier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til avisa.

Han legg samtidig til at dei no òg «sjølvsagt kjem til å setje ned prisane».

Daglegvarekjedene overvaker prisane til kvarandre kontinuerleg.

Rema-sjef Trond Bentestuen seier til Dagens Næringsliv at ein vil finne dei same prisane i butikkane deira som det er reklamert for hos konkurrentane.

Vekst for daglegvarekjedene

Daglegvarebransjen som heilskap opplevde ein verdivekst på 7,2 prosent i første kvartal i år, ifølgje tal analysebyrået Nielsen presenterte tidlegare denne veka.

Det kjem hovudsakleg av at nordmenn er meir heime under koronautbrotet.

Kiwi er eigd av Norgesgruppen, som er den største daglegvareaktøren i landet. I fjor viste ei kartlegging frå Konkurransetilsynet av innkjøpsvilkåra til daglegvarekjedene at Norgesgruppen alltid får betre vilkår enn konkurrentane Coop og Rema.

