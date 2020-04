Ikkje fleirtal for forslag om smittevernutstyr

innenriks

Partiet la fram eit forslag til behandling i Stortinget fredag, men fekk ikkje støtte frå Høgre, Venstre, KrF eller Framstegspartiet.

Senterpartiet hadde håpa Frp ville slutte seg til det slik at opposisjonen kunne danne fleirtal. Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe er skuffa.

– Kva tenkjer dei på?

– At Frp ikkje sikrar fleirtal for auka sjølvforsyning og nasjonal produksjon av smittevernutstyr, er heilt ubegripeleg og utruleg skuffande. Eg kan ikkje forstå kva Frp tenkjer på. Kvifor vil ikkje Frp at Noreg skal produsere smittevernutstyr sjølv? seier ho til NTB.

Forslaget gjekk ut på at det skal sikrast auka sjølvforsyning av smittevernutstyr for helsetenesta gjennom nasjonal produksjon og beredskapslagring.

Private aktørar

Grunnen til at Frp ikkje ville røyste for, var at forslaget ikkje nemnde at private aktørar skulle stå for produksjonen, ifølgje helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Dette argumentet møter lita forståing hos Sp, som meiner at Framstegspartiet leitar etter unnskyldningar for å røyste imot.

– Forslaget om nasjonal produksjon vil sjølvsagt krevje privat produksjon i Noreg, seier Toppe, og legg til at det òg vil bidra til meir aktivitet og jobbskaping i ei krevjande tid.

Bruun-Gundersen svarer at Frp held seg til teksten i forslaget som vart lagt fram.

– Frp vil gjerne byggje opp meir helseindustri i Noreg, men det må i hovudsak vere i privat sektor. Viss Sp etter kvart går med på det, kan vi sikkert finne saman om forslag ved neste krossveg, seier ho.

