Høie set inn sivilt luftambulansehelikopter i Kirkenes

innenriks

– Forsvarets helikopter vil stå i Kirkenes fram til 15. juli, men det er nødvendig å trygge befolkninga i Aust-Finnmark òg etter dette, seier statsråden i ei pressemelding.

Der fortel han at dei regionale helseføretaka har fått i oppdrag å sørge for at Luftambulansetenesta etablerer ei fast løysing med eit sivilt helikopter med base i Kirkenes innan 15. juli.

Eit sivilt helikopter plassert i Kirkenes vil sikre ambulanseberedskapen i Aust-Finnmark i den situasjonen vi no er i, heiter det i meldinga frå regjeringa.

