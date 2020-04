Høie: Over 1 million nordmenn har lasta ned Smittestopp-appen

innenriks

Det utgjer 24 prosent av befolkninga i Noreg som er over 16 år, ifølgje helseministeren.

– No tør eg nesten å drøyme om at vi skal klare å komme betydeleg over det gjennom helga. Eg håper så mange som mogleg vil laste ned Smittestopp. Så veit eg at enkelte ikkje vil gjere det. Det er deira val, og det skal vi alle òg respektere, sa Høie på pressekonferansen fredag ettermiddag.

På grunn av stor pågang fekk mange problem med å laste ned og aktivere appen torsdag ettermiddag og kveld, men no skal problema vere løyste.

– Eg håper og trur at det går betre no. Tusen takk til alle de som var tolmodige og som måtte prøve igjen og igjen før det lykkast. Eg var sjølv ein av dei, sa han.

Høie fortel at appen no blir vidare kvalitetssikra og testa i nokre utvalde kommunar.

