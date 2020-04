Frp meiner forsvarsplanen ikkje går langt nok

innenriks

Frps utanrikspolitiske talsmann meiner regjeringa ikkje bruker det moglegheitsrommet som har oppstått.

– Sikkert klokt å etablere ein fartøystruktur, men det blir for enkelt å skyve strategisk viktige fartøyavgjerder til 2024. Det gjeld til dømes korvettar, operativ kompensasjon for tapet av Helge Ingstad og igangsetjing av multirolleprosjektet Vanguard, seier han i ein kommentar til langtidsplanen for Forsvaret, som vart lagd fram fredag.

– Låg kronekurs gjer norsk forsvarsindustri svært konkurransedyktig internasjonalt. Det må vi dra fordel av no, seier han.

Tybring-Gjedde etterlyser òg sterkare satsing på andre område. Hæren må styrkjast i nord, Cyberforsvaret må vere i forkant av truslane og beredskapslager må byggjast opp, meiner han.

