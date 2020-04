Flyanalytikar: Norwegian har eit godt overlevings-DNA

innenriks

Hittil i år har Norwegian-aksjen svekt seg 86 prosent, og han vart fredag formiddag omsett for 5,25 kroner på Oslo Børs.

Styret i flyselskapet har kalla inn til ekstraordinær generalforsamling 4. mai og foreslår å gjere om gjeld til aksjar og eigenkapital for å styrkje balansen til selskapet. Det blir òg foreslått ein emisjon.

– Det er «å trykkje pengar». Då blir det færre å dele verdien av selskapet på, seier den erfarne flyanalytikaren Hans Jørgen Elnæs til NTB.

Når kreditorane eventuelt skal gjere om gjelda til aksjar, er det framleis ukjent kva prisen blir.

Nødvendig for statlege garantiar

Styrkinga av eigenkapitalen er mellom anna nødvendig for å innfri krava som norske styresmakter har sett for å gi garantiar på inntil 3 milliardar kroner. Av dette er 2,7 milliardar kroner lånegarantiar og 300 millionar kroner direkte kapitaltilskot.

Norwegian har allereie oppfylt krava for 270 millionar av dette. Kravet frå staten var at Norwegian sjølv måtte hente inn 30 millionar frå finansmarknadene, slik at totalbeløpet vart 300 millionar. Dette utgjer den såkalla transje 1 i pakken frå staten.

Transje 2 og 3 utgjer høvesvis 1,2 og 1,5 milliardar kroner. Får ikkje flyselskapet resten av garantiane, meiner flyanalytikaren at faren for konkurs er overhengande.

Har tru på løysing

Samtidig har han tru på at Norwegian skal klare seg.

– Dei har ekstremt godt overlevings-DNA. Selskapet er godt skrutt saman, seier Elnæs, som sjølv har fleire tiårs røynsle med drift av flyselskap, blant dei Ryanair, Qatar Airways og Varig.

Han trekkjer mellom anna fram at fleire program for kostnadsreduksjon og effektivitet har hatt svært positiv verknad, slik at leiinga var klar på at Norwegian ville gå med overskot i 2020 – men det var før covid-19 slo til. Elnæs legg òg vekt på at selskapet har ei sterk merkevare.

Han meiner at Norwegian er prisgitt mange usikre faktorar i situasjonen som er no.

– Eg trur det er ein fair sjanse viss det ikkje dukkar opp snubletrådar, seier flyanalytikaren.

Ser for seg eit mindre Norwegian

På spørsmål om korleis han ser for seg Norwegian om eitt år frå i dag, svarar Hans Jørgen Elnæs slik:

– Dei har framleis hovudkontor i Noreg, og operasjonane går i hovudsak frå Noreg. Men det er eit betydeleg nedskalert selskap.

Norwegian-sjef Jacob Schram opplyste i ei pressemelding 8. april at selskapet er dialog med obligasjonseigarar og andre kreditorar.

– Vi har òg allereie byrja arbeidet med «Nye Norwegian», og det vil halde fram med full styrke dei neste vekene, sa Schram.

Telefonmøte fredag

Ifølgje E24 heldt Norwegian fredag ein telefonkonferanse for å gi informasjon «om prosessen mot å etablere deltakelse fra de ulike aktørene» i redningsplanen.

Berre obligasjonseigarane fekk delta, og verken medium eller aksjonærar fekk høyre kva Norwegian hadde å kunngjere, skriv finansnettstaden. Selskapet nektar for at det dreier seg om noka utestenging.

– Det vil ikkje bli delt ny informasjon i dette møtet som ikkje allereie er kjend for marknaden og aksjonærane, sa informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen.

(©NPK)