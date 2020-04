Bransjestandarden for fysioterapeutar ikkje klar

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) seier til kanalen at årsaka til at rettleiaren først kjem same dagen som terapeutane i teorien skulle kunne gå tilbake på jobb, er at styresmaktene har vore travelt oppteke med barnehage- og skulerettleiarane.

– Rettleiaren kjem måndag, og så vil det vere sånn at dei kan opne på det tidspunktet dei opplever at dei kan følgje standarden. Blir det ikkje måndag, må dei vente til dei klarer det, seier han.

Fysioterapiforbundet reagerer på at dei ikkje har vorte varsla om dette tidlegare, og forbundsleiar Gerty Lund seier at medlemmene deira har mange spørsmål.

– Når må eg bruke munnbind, kva pasientar kan eg behandle, kva med pasientar som ikkje har eit godt immunforsvar, seier ho til NRK at er blant spørsmålet til medlemmene.

