Barnevernssak får ikkje ny behandling i Strasbourg

Domstolen meinte i november at menneskerettane ikkje vart brotne ved sjølve omsorgsovertakinga, men at det vart lagt for strenge avgrensingar på samvær mellom foreldre og barn etterpå.

Foreldra ville ha saka opp på nytt til behandling i såkalla storkammer, men har ikkje fått medhald i dette, skriv Rett24.

Det er sjeldan saker blir tekne opp i storkammer, men det skjedde i ei anna barnevernssak i fjor haust. Der vart Noreg først frikjent under dissens, men seinare felt i storkammerbehandlinga.

