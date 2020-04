Venstre-politikar vil ikkje laste ned Smittestopp-appen

innenriks

Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, er kritisk til arbeidet med smittesporingsappen. Ho meiner at appen burde ha hatt ein open kjeldekode, slik at tryggingsmiljø kontinuerleg kan bidra til å tette hol og auke datasikkerheita.

Det er viktig at sikkerheita er godt nok teke vare på i appen for å halde oppe tilliten nordmenn har til styresmaktene, trur ho.

– Om det til dømes skjer eit tryggingsbrot, og dataa kjem på avvege eller dataa frå dette endar opp i ein app eller program om nokre månader, ville det vore svært negativt for den tilliten, seier Venstre-politikaren.

Ho meiner likevel det er positivt at norske styresmakter jobbar med å finne betre løysingar for smittesporing, at intensjonen med appen er veldig god, og at det er bra at det er frivillig å laste ned appen.

