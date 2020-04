Rapport: Folk vart varsla for seint om p-hus-brannen på Sola

innenriks

– Det er ingen tvil om at vi burde varsla tidlegare. Brannvesen, politi og Sola kommune hadde moglegheit til å sende ut eit varsel til befolkninga, og vi er alle samde om at vi må få betre rutinar for slike type varslingar, seier brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning IKS til Stavanger Aftenblad.

Rapporten frå etaten er no klar om brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthamn 7. januar.

Her kjem fram det at etaten kunne ha varsla mykje tidlegare, dei burde ha gjort det, dei vurderte å gjere det, men det skjedde ikkje.

Argumentasjonen mot var eit ønske om ikkje å skape utryggleik i befolkninga. Avgjerdstakarane trudde òg den sterke vinden ville tynne ut røyken, men i staden bidrog vinden til å eskalere brannen.

Avinors rapport og rapporten frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) er ikkje klare enno.

