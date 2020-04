Norsk bistand vart rekordhøg i fjor – no krev koronapandemien meir

innenriks

I alt utgjorde bistanden 1,02 prosent av bruttonasjonalinntekta (BNI) i 2019, viser tal frå Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Dermed vart målet om 1 prosent i bistand nådd. I 2018 enda Noreg rett under 1 prosent.

Noreg blir trekt fram av OECD som eitt av landa med størst auke. Justert for inflasjon og valutasvingingar auka bistanden med 9,7 prosent frå 2018 til 2019.

Kampsak

Éinprosentmålet har lenge vore ei viktig kampsak for KrF, som fekk programfesta at bistanden skal utgjere 1 prosent av BNI i Granavollplattforma då partiet gjekk inn i regjering i fjor.

At målet er nådd, er svært gledeleg, meiner utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

– Men eg er eigentleg ikkje så oppteken av desimalar. Resultata er viktigare, seier han til NTB.

Han peikar på at koronakrisa no aukar behovet for bistand. Regjeringa har allereie løyvd 3 milliardar kroner til vaksineprogrammet CEPI over bistandsbudsjettet, og dessutan gitt ei ekstraløyving til FNs fleirgivarfond på 150 millionar kroner.

– Fattige land står i dag overfor enorme utfordringar. Derfor er det viktig at Noreg aukar bistanden, seier Ulstein.

Ventar høge dødstal

Utanriksdepartementet jobbar no med å få oversikt over koronasituasjonen, især i dei afrikanske landa.

– Mange av landa ligg litt bak oss i koronautviklinga. Men vi kjem til å sjå mykje, mykje høgare tal på smitta og døde, seier utviklingsministeren.

Han peikar òg på at så mange som annankvar arbeidstakar kan miste jobben – på eit kontinent som allereie må ha 20 millionar nye arbeidsplassar årleg for å halde tritt med befolkningsveksten.

– Det trengst meir internasjonal hjelp, konstaterer Ulstein.

Koronapandemien får òg konsekvensar for korleis bistanden blir innretta. Om lag ein tredel av dei norske pengane blir kanaliserte gjennom frivillige organisasjonar.

Trappar opp humanitær hjelp

– Enkelte prosjekt har stoppa heilt opp. Vi må sikre at dei som blir igjen, får gjort så mykje som mogleg. Vi vil vise større fleksibilitet, seier Ulstein.

Noreg samarbeider òg med nordiske land og andre større givarland for å sjå korleis ein kan få inn testutstyr og smittevernutstyr til fattige land, som står langt dårlegare rusta til å handtere koronakrisa enn vestlege land.

Også den humanitære bistanden skal trappast opp, opplyser utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Humanitær innsats i flyktningleirar og overfor andre utsette menneske blir spesielt viktig som følgje av koronapandemien. Noreg held fram med å trappe opp den humanitære bistanden, både gjennom dyktige norske hjelpeorganisasjonar og gjennom FN og andre globale kanalar, seier ho i ei pressemelding.

