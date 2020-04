Nedgangen i talet på koronainnlagde pasientar held fram

innenriks

Det kjem fram i den daglege oversikta frå Helsedirektoratet.

Toppunktet for innleggingar var 1. april, då 325 koronapasientar var på sjukehus. 99 av dei fekk respiratorbehandling, noko som også er det høgaste talet som har vore.

Ved midnatt natt til torsdag var det registrert totalt 6.791 personar med påvist covid-19 i Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS). 115 av desse vart melde onsdag. Per no er 133.707 personar testa, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Gjennomsnittsalderen for dei stadfesta smitta er 47 år, og 51 prosent er kvinner.

Torsdag morgon hadde FHI vorte varsla om 136 dødsfall knytte til koronautbrotet. Talet er noko lågare enn kva som har vorte omtala av media. Ved 13-tida torsdag var det omtala 152 koronadødsfall her i landet så langt.