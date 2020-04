innenriks

Tala avisa har henta inn frå norske helseføretak viser at minst 252.338 pasientavtalar har vorte utsette sidan 1. mars.

Utsetjingane kjem av anten at helseføretaka sjølv har utsett avtalen, at pasienten har utsett eller at pasienten har vore sjuk.

No som smittesituasjonen gradvis ser ut til å bli mindre alvorleg, vil arbeidet med å få gjennomført alle avtalane byrje.

Fleire helseføretak har endra avtalar frå fysisk oppmøte til å gjennomføre møte via telefon eller video.

(©NPK)