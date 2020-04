Gradvis opning av familievernkontora frå torsdag

innenriks

Gjenopninga av familievernkontora blir gradvis.

– Det er bra og viktig at familiar som har det krevjande eller vanskeleg og har behov for hjelp òg kan få personleg hjelp og rettleiing på det lokale familievernkontoret sitt. For nokre er den personlege kontakten svært viktig, seier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Inntil vidare blir tilbodet om telefonkonsultasjonar halde oppe, og dette vil snart supplerast med moglegheit for videokonsultasjonar.

– Kontora vil ikkje ha full kapasitet til stadlege konsultasjonar den første tida, og alle smitteverntiltak vil gjelde slik dei til kvar tid er fastsette av FHI og av Bufdir spesielt for familievernkontora, seier Trommald.

(©NPK)