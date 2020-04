FHI håper minst 50 prosent lastar ned Smittestopp

innenriks

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, seier dei ikkje kan seie noko sikkert om kor mange som må ta i bruk appen Smittestopp for at den skal fungere som eit godt supplement til den smittesporinga som allereie går føre seg.

– Så vi har sagt at det vil vere bra med minst 60 prosent. Vi reknar med at det bør vere over halvparten for at det verkeleg skal monne, sa Stoltenberg på den daglege pressekonferansen om koronasituasjonen i Noreg.

Appen skal gi anonyme data om korleis grupper går i samfunnet for å måle effekten av tiltaka mot smittespreiing. Det er frivillig å laste ned appen.

Dei som har teke appen i bruk, får eit varsel på telefonen dersom dei har vore i nærkontakt med koronasmitte.

(©NPK)