Erna Solberg lastar sjølv ned Smittestopp-appen

innenriks

Styresmaktene meiner appen vil vere eit effektivt hjelpemiddel for å drive effektiv smittesporing av koronaviruset, men mange har stilt spørsmål ved personvernomsyn og datasikkerheit.

Solberg seier at data som blir samla inn, ikkje kan brukast til andre formål – uansett om det skulle dreie seg om grov kriminalitet eller terrorangrep.

– Nei, det er eit lovforbod mot det. Han skal berre brukast til dette, han kan ikkje brukast til noko anna, sa Solberg då ho presenterte appen på ein pressekonferanse torsdag.

Opplysningane vil heller ikkje bli brukte til å følgje med på om brukaren overheld karantene eller isolasjon.

Sjekka av PST

Sikkerheita er så godt teke vare på at ho sjølv vil laste han ned, kunngjorde ho.

– Eg vil normalt aldri ha noko med lokasjonsdata på mobiltelefonen min, men denne er så trygg at PST har sagt at statsministeren kan laste han ned, sa ho.

Smittestopp vart tilgjengeleg for iPhone og androidtelefonar torsdag ettermiddag.

Appen skal testast ut gradvis – først i tre kommunar, så i 15 og deretter blir varslinga tilgjengeleg for brukarar i heile landet i mai. Drammen er blant pilotkommunane.

Det blir sett ei aldersgrense på 16 år for å ta han i bruk. Appen finst førebels berre på norsk, men vil etter kvart komme på fleire språk.

– Over halvparten må laste ned

Folkehelseinstituttet håper at over 60 prosent av mobilbrukarar vil nytte seg av appen. Direktør Camilla Stoltenberg meiner at i alle fall halvparten må laste ned appen for at det skal monne.

Appen skal gi anonyme data om korleis grupper bevegar seg i samfunnet for å måle effekten av tiltaka mot smittespreiing.

Dei som har teke appen i bruk, får eit varsel på telefonen dersom dei har vore i nærkontakt med koronasmitta. Det fordrar likevel at smitta blir testa slik at smittestatusen kan registrerast.

– Pålegg ville ikkje verke

Solberg tok i bruk ordet «dugnad» for å be nordmenn om å laste ned appen. Bruken er frivillig, og det ville vere veldig inngripande og verka mot hensikta si om han var obligatorisk.

– Vi trur at motstanden mot appen hadde vorte så stor at eg trur det er betre at vi gjer dette frivillig, sa ho.

Statsministeren brukte òg høvet til å understreke at personar som er smitta, har plikt til å opplyse om alle ein har møtt i perioden ein var smittsam. Appen skal vere eit supplement til det ordinære smittesporingsarbeidet.

Alle persondata blir sletta etter 30 dagar. Du kan når som helst slette personopplysningane dine ved å bruke slettefunksjonaliteten i appen, og du kan òg slette sjølve appen.

(©NPK)