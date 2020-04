Bergensbanen opna igjen ved midnatt

innenriks

Bergensbanen vart stengt etter at eit godstog spora av 00.37 natt til onsdag på veg vestover. Bane Nor melde onsdag kveld at svært dårleg vêr på fjellet forseinka feilretting og opning mellom Haugastøl og Finse. Banen skulle vore opna klokka 19, men dei dårlege forholda forseinka kraftig.

– Vi opna igjen ved midnatt. Det går jo ikkje noko persontog no, men det er jo viktig for godstrafikken at vi får opna igjen, seier pressevakt Olav Nordli til NTB.

Ingen personar vart skadde då toget spora av med éin aksling på lokomotivet like vest for Gråskallen tunnel, som ligg om lag 12 kilometer aust for Finse.

Godstoget som spora av er trekt vestover, og eit arbeidstog som køyrde seg fast under berging onsdag, har òg komme laus frå snøen.

Vy har køyrt bussar medan togstrekninga har vore stengd.

(©NPK)