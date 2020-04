40 sjukehustilsette i Narvik i karantene etter kontakt med koronapasient

innenriks

Mellom anna skal akutt hjelp-pasientar som ikkje må til Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) Narvik, bli tekne vare på av UNN Harstad og UNN Tromsø, opplyser UNN i ei pressemelding.

Pasientar som kan skrivast ut til eigen heim eller andre institusjonar, blir skrivne ut på torsdag. I tillegg må andre pasientar overførast til Harstad og Tromsø.

Annan alvorleg sjukdom

Ifølgje sjukehuset var pasienten først innlagd i Narvik grunna annan alvorleg sjukdom, og han vart deretter overført til Tromsø – for så å bli overført til Narvik att. Pasienten vart testa for koronasmitte i Tromsø, og prøvesvaret var negativt.

– Ei veke etter at han vart flytta tilbake til Narvik, utvikla han symptom på koronavirus, og pasienten vart på nytt testa. Denne gongen var prøvesvaret positivt, opplyser UNN.

Prøvesvaret var klart onsdag. Mange medarbeidarar har dermed vore i kontakt med pasienten utan å vere klar over at han var koronasmitta.

Trur ikkje andre pasientar er smitta

Pasienten har lege på einerom under sjukehusopphaldet i Narvik, og derfor blir det vurdert som lite sannsynleg at andre pasientar er smitta. UNN har sett i gang smittesporing av tilsette.

– Lokalsjukehuset i Narvik er eit lite sjukehus med få tilsette, og det forholdet at mange medarbeidarar no må ut i karantene, gir utfordringar for driftssituasjonen ved sjukehuset, skriv kommunikasjonsrådgivar Jørn Resvoll ved UNN i pressemeldinga.