25 prosent nedgang i redningsaksjonar etter virusutbrotet

innenriks

Sidan regjeringa i veke 11 innførte dei mest inngripande tiltaka i fredstid og til og med påskeveka, har det vore 25 prosent færre redningsaksjonar i Noreg enn på same tid i fjor, opplyser dei til Bergens Tidende.

Frå veke 11 til veke 15 var det totalt 622 redningsaksjonar.

– Dette er ein sikker indikasjon på at befolkninga har følgt rådet frå styresmaktene. Det er bra isolert sett, men ikkje minst fordi vi no treng at ressursane kan fokusere på helsetenesta sine behov i samband med pandemien, seier fungerande administrerande direktør Jon Halvorsen ved Hovudredningssentralen til avisa.

(©NPK)