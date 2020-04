innenriks

– Mangelen på fysisk sosial kontakt med venner og andre viktige personar kan føre til at barn tek større sjansar, som til dømes å sende seksualiserte bilde, eller å gi ut informasjon om seg sjølv som kan setje dei i ein sårbar situasjon, skriv Unicef i ei pressemelding.

Organisasjonen ber foreldre sørgje for at barn har dei nyaste tryggingsoppdateringane, skulane om å følgje opp og IT-selskapa om å sørgje for vernetiltak for barn.

(©NPK)