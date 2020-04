Sterk legeskepsis til rusreforma

innenriks

Forslaget til rusreform er på høyring med utsett høyringsfrist til 15. mai. Reforma blir behandla på Stortinget våren 2021, skriv Klassekampen.

Blant hovudtrekka i forslaget er avkriminalisering av bruk og rådvelde av alle typar narkotika til eige bruk, både for brukarar med rusproblem og dei som brukar det «rekrasjonelt».

Legeforeininga og delar av legestanden er svært skeptisk til at til dømes det å ha brukardosar med kokain og heroin blir straffritt. Legeforeininga skriv i høyringssvaret sitt at den foreslåtte reforma legg til rette for at nye og sårbare grupper kan rekrutterast til misbruk og avhengnad og blir unndregne kontroll.

Legeforeininga meiner vidare mengdene narkotika ein straffritt skal kunne ha, er altfor høge.

Klassekampens gjennomgang viser at nokre positive svar òg er komme inn frå legestanden, mellom anna er Universitetssjukehuset Nord-Noreg, Sjukehuset i Vestfold, Sjukehuset i Østfold og Klinikk for rus- og avhengnadsmedisin ved St Olavs hospital i Trondheim positive til reforma. Sjukepleiarforbundet foreslår eit prøveprosjekt først i eitt politidistrikt med tilhøyrande kommunar, før ein innfører reforma nasjonalt.

