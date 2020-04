Rettleiar for barnehagar: Tilrår faste grupper med tre barn per vaksen for dei yngste

innenriks

Det blir foreslått tre barn per vaksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per vaksen for dei eldre barnehagebarna.

Innan gruppa kan barna omgåast som normalt, men gruppene bør ikkje blande seg med kvarandre. Samansetninga av gruppa kan endrast ved behov, men ikkje oftare enn vekentleg. Endring skal skje etter ei helg, slik at det er minst to dagar utan kontakt mellom barn og tilsette.

– På den måten blir det færrast mogleg nærkontaktar ved påvist sjukdom hos eit barn eller ein tilsett. Det er ein fordel at barna ikkje omgåst mange andre barn på fritida, heiter det i rettleiaren, som vart lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.