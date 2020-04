Over halvparten av koronadødsfalla har skjedd på sjukeheim

innenriks

– Alle dei som har døydd på sjukeheimane våre, er multisjuke gamle, som har hatt fleire sjukdommar i tillegg til koronasmitten. Alt frå demens til hjartesjukdom og diabetes, seier kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand til NTB.

Totalt er sju koronasmitta døde på dei 15 sjukeheimane til kommunen. Ingen av dei har vorte overførte til sjukehus for ytterlegare behandling før dei døydde.

– Det har vore uaktuelt. Vi har mykje dokumentasjon som viser at det òg til vanleg kan vere veldig farleg og dødeleg berre det å overføre personar som er så dårlege til sjukehus. Etikken her er forholdsvis uproblematisk. Dette er bebuarar som har det best i nære omgivnader med tilsette som dei kjenner. Vi kan gi god terminalpleie på sjukeheimen, seier Haarr.

Han understrekar at det ikkje er noko i vegen for at dei kan overføre bebuarar til sjukehusbehandling, men at det i dei sju tilfella i kommunen ikkje har vore aktuelt.

Fleirtal på sjukeheim

83 av dei 136 koronasmitta i Noreg som er meldt døde tysdag, var bebuarar på sjukeheim. Det kjem fram av ei oversikt NTB har laga basert på rapportar frå kommunane og sjukehusa. Dei aller fleste har døydd på sjukeheimen der dei budde, men det kan ikkje sjåast bort frå at nokre av dei har vore inne til sjukehusbehandling.

Folkehelseinstituttet (FHI) har registrert 127 koronarelaterte dødsfall i statistikken sin, som vanlegvis ligg nokre dagar bak. Gjennomsnittsalderen blant dei døde er på 84 år, opplyser FHI, men dei har ikkje tal på kor mange av dei som døydde på sjukeheim.

NTB har likevel sjekka med fleire av dei store kommunane, og dei stadfestar at dødsfalla dei har meldt om, har skjedd på sjukeheimane. Så langt er mellom anna 19 døde på sjukeheim i Oslo, elleve i Bergen, elleve i Bærum og ni i Drammen, får NTB opplyst.

– Døyr stille

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand, seier at enkelte av dei koronasmitta bebuarane som har døydd i kommunen, har hatt lungebetennelse, men ikkje alle.

– Nokre døyr veldig stille. Dei døyr nok av korona, men du kan like godt seie at dei døyr av grunnsjukdommar. Det er ikkje unaturleg at bebuarar på sjukeheim døyr av til dømes influensa og lungebetennelse, seier han.

Den siste tida har det vore ein oppgang i delen koronasmitta som døyr på sjukeheim, samanlikna med sjukehus. Fram til laurdag 4. april kom rundt halvparten av rapportane om døde koronasmitta frå sjukeheim, medan resten kom frå sjukehus. Blant dei 72 nye dødsfalla som vart melde i påskehøgtida, stamma likevel sju av ti frå sjukeheim.

– Svært alvorleg

Enkelte sjukeheimar er spesielt hardt ramma. Mellom anna Vallerhjemmet i Bærum, der det åleine er sju dødsfall, ifølgje Budstikka.

– Vi ser svært alvorleg på situasjonen. Dette er eit utbrot som krev ekstraordinære tiltak, seier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum kommune til avisa.

Han presiserer at det ikkje er sikkert at alle dei sju dødsfalla ved Vallerhjemmet er ei direkte følgje av koronaviruset, men meiner det er nærliggjande å tenkje at det har vore utløysande for fleire av dei.

– Mest utsett

– Vi må vere førebudde på at talet på døde kjem til å auke og at sjukeheimspasientar er dei mest utsette, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Han innrømmer at det er vanskeleg å verne pasientane mot smitte, og viser til at dei bur tett og at det blir kravd mange tilsette for å pleie sjukeheimspasientane, som i utgangspunktet er veldig sjuke – og dermed har høg risiko for å bli alvorleg sjuke av korona.

– Eg opplever at sjukeheimane er flinke til å halde reglane for å unngå unødvendig besøk og isolere dei som blir smitta, seier Høie.

(©NPK)