Nedgang for drosjenæringa, ber om utsetjing av taxi-reforma

Det er Aftenposten som melder at taxinæringa, NHO og dei fleste fylkeskommunane ber om at frislepp av taxiar blir utsett på grunn av koronaviruset. Fylkeskommunane har ansvar for å dele ut og administrere drosjeløyve.

Den nye lova, taxi-reforma, skal etter planen tre i kraft 1. juli. Då vil det ikkje lenger vere nokon avgrensingar på talet på drosjer i byane, men etter koronapandemien tok til, er behovet for skyss eit heilt anna.

Dersom det er formålstenleg

I ein e-post skriv statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet at regjeringa vil ta initiativ til å utsetje dersom det er formålstenleg.

Regjeringa gav i slutten av mars fylkeskommunane éi veke til å gjere greie for utfordringar innføringa av den nye lova vil by på. Dei fleste vil ha utsetjing på innføring av reforma, til dømes eitt år.

Ifølgje Norges Taxiforbund har næringa ei svikt i omsetnaden på over 80 prosent. Ei utsetjing av reforma får støtte frå NHO Transport.

Uber vil ikkje utsetje

Uber er, ikkje overraskande, imot å utsetje.

– Dei nye aktørane har dei siste åra revolusjonert taxinæringa verda over. Samtidig har stadig fleire drosjeselskap utvikla eigne appar og modernisert seg. Denne utviklinga har ikkje kome av seg sjølv, men vorten driven fram av auka konkurranse og forbrukarmakt, seier kommunikasjonsansvarleg Malena Head i Uber Nordics i ei fråsegn til NTB.

