Michelin-restaurant i Bergen overlever trass milliontap og alle permitterte

Bare Restaurant er ein av fleire norske Michelin-stader som har lide store tap dei siste vekene. Ifølgje Bergens Tidende opplyser Kjetil Smørås at alle tilsette no er permittert etter omsetningstap på rundt 2,5 millionar kroner.

Smørås er administrerande direktør i hotellkjeda De Bergenske, største medeigar i restauranten. Han er optimist, trass tøffe tider, og påpeikar at som del av eit større konsern vil dei ri av stormen, og at delar av dei faste kostnadene truleg blir dekte gjennom kompensasjonsordninga til regjeringa. Smørås seier det gir håp å høyre frå regjeringshald den siste tida at ein kan feriere i Noreg i sommar.

– Det tidlegaste vi vurderer å opne er måndag 4. mai. Så må vi sjekke om det er tilrådeleg med omsyn til smittevernreglane, seier Smørås.

– Vi er ved godt mot og gler oss til å opne, seier han.

I Danmark er to Michelin-restaurantar allereie gått konkurs som følgje av koronaviruset. I mars skreiv dagleg leiar i Bocuse d'or Norge, Arne Sørvig, eit brev til Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på vegner av fleire av Michelin-restaurantane i landet og kravde krisetiltak, spesifikk kompensasjon og fritak for avgifter, slik at dei kan sikre vidare drift.

