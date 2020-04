Massiv kritikk av Trump etter stans i WHO-støtte

innenriks

Samtidig som store delar av verda kjempar ein desperat kamp mot koronaviruset, har Trump varsla stans i USAs økonomiske bidrag til WHO – organisasjonen som står i spissen for den internasjonale handteringa av krisa.

Avgjerda får massiv kritikk både frå medisinske ekspertar og politiske styresmakter i ei rekke land.

– Noreg meiner vi må styrkje WHO i arbeidet deira, ikkje svekke organisasjonen. Dette er absolutt ikkje tida for å kutte finansieringa til WHO, slik den amerikanske presidenten foreslår, seier Noregs helseminister Bent Høie (H).

– Ubegripeleg

Også tidlegare statsminister Gro Harlem Brundtland, som leidde Verdshelseorganisasjonen (WHO) for rundt 20 år sidan, er sterkt kritisk.

– Det siste vi no treng, er å angripe WHO. Dette betyr at ein svekker vår heilt sentrale felles globale institusjon, seier Brundtland i ei fråsegn til NTB.

AP-leiar Jonas Gahr Støre var Brundtlands stabssjef då ho leidde WHO. Ifølgje Støre er det ubegripeleg at nokon kan tru det vil vere fordelaktig å svekke WHOs smittevernberedskap.

– Det er som å stenge hovudbrannstasjonen i ein by når det går ein pyroman laus, seier han til Dagbladet.

– Lovbrot mot menneskja

FNs generalsekretær António Guterres uttaler seg forholdsvis forsiktig og konstaterer at dette ikkje er tida for å kutte støtte verken til WHO eller andre humanitære organisasjonar.

Langt krassare er sjefredaktør Richard Horton i The Lancet, eitt av verdas mest prestisjefylte medisinske tidsskrift.

– President Trumps avgjerd om å stanse finansiering av WHO er rett og slett eit lovbrot mot menneskja, hevdar han.

– Alle forskarar, alle helsearbeidarar og alle borgarar må stå imot og gjer opprør mot dette forferdelege sviket mot global solidaritet, skriv Horton på Twitter.

USA er den største økonomiske bidragsytaren til WHO og bidrog i fjor med rundt 553 millionar dollar, ifølgje New York Times. Dette er ein betydeleg del av budsjettet til organisasjonen på 6 milliardar dollar.

– Vil avleie merksemd

Fleire noverande og tidlegare helsetoppar i USA meiner Trumps avgjerd er eit forsøk på å avleie merksemd frå sin eigen svikt i handteringa av koronakrisa.

Presidenten prøvde tidlegare å tone ned konsekvensane av viruset, påpeikar Leslie Dach, som tidlegare leidde innsatsen mot ebola i USAs helsedepartement. Han seier til nyheitsbyrået Reuters at Trump prøver å vri fokus bort frå dette og frå den manglande beredskapen i forkant av virusutbrotet i USA.

I staden for å ta sjølvkritikk for sine eigne forsøk på å avdramatisere situasjonen, hevdar Trump no at WHO har prøvd å halde tilbake informasjon om kor farleg koronaviruset eigentleg er.

Både medisinske ekspertar og fleire internasjonale organisasjonar er likevel svært usamde i påstanden om at WHO har gjort feil som gjer det nødvendig å stanse finansieringa av organisasjonen.

Både EUs utanrikssjef Josep Borrell og leiinga i Afrikaunionen (AU) seier dei sterkt beklagar Trumps avgjerd.

– Berre med samarbeid kan vi overvinne denne krisa, som ikkje respekterer nokon landegrenser, seier Borrell.

(©NPK)