Mange har meldt om skadar etter uvêret

– Vi har fått nær 100 skademeldingar. Dei fleste er i Innlandet, Nordland og Viken, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Det er i hovudsak skadar på bygningar, og dessutan nokre hageanlegg. Typiske skadar er takstein som har losna, og tre som har velta eller knokke og gjort skadar.

– Dette har nok gått betre enn ein kunne frykte, men likevel vil det nok bli skadar for eit titals millionar kroner for forsikringsbransjen sett under eitt, seier Rysstad.

Forsikringsselskapet Tryg har ikkje fått inn fleire skademeldingar enn normalt, med If har fått fleire, spesielt frå Nord-Noreg. Men det er ikkje meldt om store og alvorlege skadar.

– Frå kundar i Nord-Noreg har vi hittil fått rundt 40 skademeldingar, og vi reknar med at dette aukar sidan det alltid er eit visst etterslep, seier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

Det er eit stort spenn i skadane som er melde inn, frå større takskadar til trampolinar på avvege.

If har òg fått inn eit 40-tal skademeldingar frå ulike stader i Sør-Noreg. Det dreier seg om nokre båtskadar, skadar på bygningar og trampolinar som er tekne av vinden.

Clementz meiner det er lurt å ta forholdsreglar som til dømes å fjerne duken på trampolinane og feste dei godt til bakken.

– Det er ikkje nødvendig å demontere heile trampolinen, men duken fungerer som eit segl og kan takast av, seier han.

