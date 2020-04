Mæland: Barnehagetilsette kan få erstatning om dei blir smitta av korona

innenriks

– Yrkesskadereglane gjeld. Tilsette som får ein yrkesskade på jobb, vil komme inn under dei reglane, svarte Mæland på NTBs spørsmål om tilsette i barnehagar har rett til erstatning dersom dei skulle bli smitta på jobb.

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for dette, la justis- og beredskapsministeren til på den daglege pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Regjeringa endra 7. april reglane for yrkesskadeerstatning for helsepersonell slik at dei som blir smitta av viruset på jobb, kan ha krav på yrkesskadeerstatning.

Utdanningsdirektoratets Hege Nilssen opplyser at dette òg kom som innspel frå organisasjonane i samband med arbeidet med ein rettleiar for gjenopning av barnehagane, og at det går føre seg ein dialog med organisasjonen til kommunane KS.

Yrkesskadeerstatning kan utbetalast dersom smitten har skjedd i arbeidstida og fører til alvorleg sjukdom, skriv Utdanningsforbundet på nettsidene sine.

