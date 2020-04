Høie: – Må ikkje svekkje WHO

innenriks

– Det er meir enn nokon gong avgjerande å støtte opp om det viktige internasjonale arbeidet som blir gjort for å stanse denne pandemien, seier Høie i ei fråsegn.

På ein pressekonferanse natt til onsdag norsk tid sa Trump at han inntil vidare stansar USAs bidrag til Verdshelseorganisasjonen (WHO). Han skulda organisasjonen for å ha halde tilbake informasjon om kor farleg koronaviruset er.

– Noreg meiner vi må styrkje WHO i arbeidet deira, ikkje svekkje organisasjonen. Dette er absolutt ikkje tida for å kutte finansieringa til WHO, slik den amerikanske presidenten foreslår, seier Høie.

