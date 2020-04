Geolog undersøkjer raset i Mo i Rana – bustadfelt er innesperra

innenriks

Ein geolog er på staden og vurderer rasområdet, opplyser politiet i Nordland rundt klokka 9.40.

Jordraset har gått ved Brennstadmoen på Ytteren i Mo i Rana, og eit bustadfelt med 15–20 hus er innesperra, ifølgje politiet.

Delar av vegen har rasa ut som følgje av skredet. Det er ikkje opplysningar om at nokon er skadde.

Politiet fekk melding om hendinga klokka 4.54 av ein bebuar i området som oppdaga at det hadde gått eit ras.

Kommunen jobbar med å få oversikt over situasjonen, seier vegsjef Gunnar Brattli til Rana Blad.

– Akkurat no jobbar vi med å organisere trafikken. Vidare er det ein bekk her som vi må få sjekka at ikkje blir oppdemd. Det er òg ein del kablar og leidningsnett som vi må få undersøkt, seier han.

Vegen er sperra, kommunen jobbar med omkøyringsveg.

Dei to næraste husa er evakuerte av politiet. Det er fem bebuarar i kvart hus.

– Det blir gjort inntil vidare, til vi får sjekka kor trygt det er her, seier operasjonsleiar Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til NTB.

