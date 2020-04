innenriks

Forskarar frå mellom anna Havforskingsinstituttet har prøvd ut ulike «olje-dosar» på ulike egg og fann ut at ved dei høgaste dosane døydde alle egga. Sjølv ved lågaste dose fekk larvane hjarteproblem.

Det gjer sjansen for å overleve minimal for ein av dei viktigaste artane ved iskanten. Polartorsken er ein «hjørnestein» i økosystemet langs iskanten i Arktis. Han et algar og er sjølv viktig mat for større fisk, kvalar og sjøfugl.

– Når denne fisken skulle byrje å ete og lagre feitt til vinteren, så brukte han all sin energi på å vekse i lengde i staden for å lagre feitt i levra. Dei lagra ikkje nok feitt, og dermed ikkje nok energi. Når vinteren kjem, vil dei oljeutsette fiskane døy fordi dei ikkje har nok mat å tære på, seier forskar Sonnich Meier ved Havforskingsinstituttet i ei pressemelding.

