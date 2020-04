innenriks

Uvêret som har herja dei siste dagane, er på retur. Nokre fylkesvegar held framleis stengt, men stengingane blir vurderte kontinuerleg.

To fjellovergangar som ikkje er opna, er riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 15 over Strynefjellet, som framleis er stengde på grunn av uvêr og rasfare. Ifølgje Statens vegvesen vil ingen av desse bli opna onsdag.

På E6 over Saltfjellet i Nord-Noreg er det onsdag kolonnekøyring etter at strekninga har vore stengd i eitt døgn.

(©NPK)