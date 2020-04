Analysebyrå: Norske oljeinvesteringar vil nær blir halverte mot 2022

innenriks

Rystad Energy har gått gjennom prosjekta på norsk sokkel, skriv VG.

Gjennomgangen viser at investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel ligg an til å bli redusert med 56–72 milliardar kroner (38–49 prosent) i 2022, samanlikna med investeringsnivået i 2019.

Mellom 27 og 43 milliardar kroner av nedgangen er ein konsekvens av koronakrisa, samanlikna med investeringsplanar før koronakrisa.

– Må stålsetje oss

– Studien baserer seg på informasjon frå operatørane på norsk sokkel, som viser kostnadskutt i storleiksorden 25 prosent, seier leiar Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy i Stavanger.

Verst går det ut over bygging av plattformer, der marknaden vil falle med opp mot 70 prosent i 2022, samanlikna med 2019-nivå.

– Eg er redd for at det Stavanger opplevde i 2015, berre er småtteri mot det vi må stålsetje oss mot no, seier styreleiar Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass.

Foreslår skatteutsetjing

Dei har utarbeidd eit forslag for å halde hjula i gang i oljesektoren, som går ut på at staten dekkjer om lag 90 prosent av alle investeringar på norsk sokkel. NTB har tidlegare omtala forslaget, der det heiter såleis:

– Oljeselskapa betaler same sum i skatt til staten, men på eit anna tidspunkt. I staden for å vente seks år på å få skattefrådraget, får oljeselskapa skattefrådrag same år som investeringane blir gjorde.

Bjørkmann seier til VG at skatteutsetjinga bør gjennomførast innan eit par veker.

Forslaget vil bli lagt på bordet i Stortinget og har allereie støtte frå Frp.

