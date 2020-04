Venstre og KrF krev at Noreg tek imot flyktningbarn

innenriks

– Vi gir oss ikkje før vi har fått gjennomslag, seier KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan.

Venstres innvandringspolitiske talskvinne, Solveig Schytz, understrekar at det no er fleire land som tek initiativ på eiga hand.

– For Venstre er det opplagt at Noreg må bidra og hjelpe menneske og særleg barn i ein prekær situasjon, seier ho til Aftenposten.

Dei to Venstre og KrF-politikarane går mot eiga regjering som per i dag ikkje vil ta imot barn frå flyktningleirane i Hellas.

Nyheitsbyrået AFP melde skjærtorsdag at til saman ti EU-land er samde om å delta i programmet som vart kunngjort i byrjinga av mars, for å hente inntil 1.600 sårbare mindreårige frå leirane på dei greske øyane, som er sterkt overfylte.

Aftenposten skreiv søndag at 19 tidlegare statsrådar frå Ap, Høgre, KrF, Venstre, Sp og SV har skrive under eit opprop der dei ber regjeringa ta imot barn frå flyktningleirane i Hellas.

Røde Kors bad også i påska at Noreg må hente sin del av einslege barn frå leirar i Hellas.

Regjeringa har førebels svara at det per no ikkje er aktuelt å hente flyktningar frå Hellas, og at dette eventuelt må vurderast først når koronasituasjonen har stabilisert seg.

(©NPK)