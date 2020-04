Utdanningsforbundet bekymra for sosial forskjell ved heimeskule

innenriks

Medan elevar i fellesskulen skal ha tilgang på like stor plass, same hjelpemiddel og utstyr, vil det varierer mykje kven og kva elevane har til rådvelde i heimeskulen sin, påpeikar fagfolk overfor Klassekampen.

– Barn av foreldre med høgare sosioøkonomisk bakgrunn klarer seg betre i skulen. No når skulen ikkje kan bidra, heng det endå meir på foreldra, seier Anna Cecilia Rapp, førsteamanuensis ved lærarutdanninga på NTNU.

– Bakgrunnen og involveringa til foreldra blir meir tydeleg no. Viss dette varer ut i tid, kan ein setje spørsmålsteikn ved det likeverdige opplæringstilbodet til elevane, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Han er bekymra.

Professor Bodil Kleve ved lærarutdanninga på Oslomet har forska på korleis elevar med ulik sosioøkonomisk bakgrunn taklar klasseromssituasjonen og lærar matematikk.

– Det som skjer no, når barna skal vere heime og få digital undervisning, er at den forma for undervisning vil forsterke dei forskjellane som var der i utgangspunktet, seier ho.

