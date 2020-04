Trondheim og Bergen godt i gang med opning av skular og barnehagar – blir delvis utsett i Oslo

innenriks

Tysdag vart det klart at ikkje alle barnehagane i Oslo vil opne att førstkomande måndag, slik regjeringa legg opp til.

Men alle barnehagane skal vere opne innan fredag, lovar oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Vi vil bruke dagane framover til å førebu ei opning, seier ho til NTB.

Følgde ikkje råd

For ei veke sidan kunngjorde regjeringa ei gradvis oppmyking av koronatiltaka med gjenopning av barnehagane førstkomande måndag 20. april, medan småskulen (1.–4. klasse) og SFO følgjer éi veke seinare.

Likevel har regjeringa valt å ikkje følgje rådet frå Helsedirektoratet om å skilje mellom område med mykje og lite koronasmitte.

Oslo har vesentleg større smitteførekomst enn resten av landet.

– Sjølv om vi byrjar å sjå positiv effekt av tiltaka vi har sett inn i Oslo, er det sannsynleg at vi treng meir tid enn andre stader før vi kan opne opp att for fullt, seier byrådsleiar Raymond Johansen til VG.

– For tidleg

Mange meiner uansett det er for tidleg med gjenopning. I ei undersøking som Kantar har laga for TV 2, svarar drygt 40 prosent at dei meiner det er for tidleg å sende barna tilbake til barnehagar og skular. 46 prosent meiner tida er inne.

På internett sirkulerer no fleire underskriftskampanjar som tek til orde for at skular og barnehagar framleis skal halde stengt.

Først torsdag, berre éin arbeidsdag før barnehagane skal gjenopne, vil den nasjonale rettleiaren for smittevern vere på plass.

Større byar som Bergen og Trondheim har likevel jobba for fullt med å førebu gjenopninga av barnehagane og skulane.

– Vi sit ikkje og ventar på rettleiaren før vi byrjar å planleggje. Rettleiaren vil berre vere ei ekstra hjelp, seier kommunalsjef for skule i Trondheim, Eva Elisabeth Belboe, til NTB.

Kritiserer regjeringa

I Bergen kritiserer likevel byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) og skulebyråd Endre Tvinnereim (Ap) regjeringa for å kome seint på banen med rettleiaren. Det vart for krevjande å vente, seier dei to til Klassekampen.

– Vi byrja utarbeide eit eige regelverk og ein eigen rettleiar i påska, seier Valhammer.

Arbeidet er krevjande, medgir kommunaldirektør for barnehage skule og idrett i Bergen, Trine Samuelsberg.

– Det er mykje som skal organiserast – bemanning, meir reinhald, korleis vi kan bruke bygga på ein måte som sikrar godt smittevern, seier ho.

Utfordringar i kø

I Trondheim ser rektorane ser fram til å få elevane tilbake, fortel Belboe. Men utfordringane er mange.

– Den største utfordringa blir bemanning. Mindre grupper vil krevje høgare lærartettleik, medan barn som er heime, vil krevje ekstra kapasitet. Vi har ikkje reservekapasitet, og det vil vere ein krevjande situasjon, seier ho.

Førebels har det ikkje kome mange førespurnader frå uroa foreldre.

– Men vi ventar ulike haldningar i foreldregruppa. Det er mange som er utrygge og usikre på dette.

I Trondheim halde SFO opna i påsken, og erfaringane så langt er veldig gode, ifølgje Belboe.

– Barna er nesten meir påpasselege med handvask enn vaksne, seier Belboe.

(©NPK)