– Vi ønskjer jo at flest mogleg skal halde seg til dei helsefaglege råda. No startar jo russetida, så vi må berre rettleie dei slik at dei kan tilpasse seg tida vi er i, seier operasjonsleiar Gisle Sveen i Aust politidistrikt til Fredriksstad Blad.

Politiet fekk melding om høg musikk og bråk like før klokka 2 og rykte ut.

Operasjonsleiaren veit ikkje kor mange som var der, men seier at det var fleire enn tilrådinga frå helsestyresmaktene om at maks fem personar skal samle seg om gongen.

