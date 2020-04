Over 30.000 køyretøy manglar framleis forsikring

innenriks

Strategien til Stortinget for å få alle køyretøy forsikra fungerte tilsynelatande innleiingsvis, då dei 1. mars 2018 vedtok at Trafikkforsikringsforeininga skulle få sende ut gebyr til eigarar av køyretøy utan forsikring. To månadar seinare var talet på uforsikra køyretøy redusert frå 111.000 til 69.000, ifølgje Nationen, og eitt år etter var talet nede i 33.590. Så sa det nesten stopp.

Den 29. mars i år var det enno 30.636 uforsikra køyretøy i Noreg, sjølv om det kjem eit dagleg gebyr for kvar dag ein køyrar utan forsikring, på 50 kroner for moped og traktor, 150 kroner for bil og varebil 150 kroner eller 250 kroner for buss og lastebil. Inntektene frå gebyra går til forsikringsselskap som må betale dersom nokon stikk av etter ei ulykke.

Nesten halvparten av dei uforsikra køyretøya er personbilar, deretter følgjer mopedar, varebilar og traktorar. Prosentdelen er høgast i Troms og Finnmark, med 0,86 prosent av alle køyretøy uforsikra, medan prosenten er lågast i Møre og Romsdal, der 0,59 prosent av køyretøya er uforsikra.

(©NPK)